Глава ПАСЕ напомнил об обязательствах государств по выплатам в бюджет СЕ

"Вновь был задан вопрос об участии России , а также был задан вопрос, касающийся бюджета. Позиция ассамблеи ясна — финансовый взнос каждого государства-члена организации — это обязательства, он не должен обуславливаться какими-то решениями, которые тот или иной орган Совета Европы принял по тому или иному вопросу", — сказал Николетти, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге

Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму . Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился сильнее. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

ПАСЕ признала, что отказ России платить первую треть своего взноса за 2018 год стал причиной финансовых трудностей организации. В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ, поступившей в распоряжение РИА Новости, отмечается, что организации пришлось заморозить бюджет на девять процентов, его дефицит составил 1,5 миллиона евро.