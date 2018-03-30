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МВД Британии не комментирует планы по визовому запросу Виктории Скрипаль
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МВД Британии не комментирует планы по визовому запросу Виктории Скрипаль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости, Мария Табак. МВД Великобритании не комментирует свои планы касательно визового запроса племянницы Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
В пятницу посольство РФ в Лондоне заявило, что рассчитывает на оперативную выдачу британскими властями визы Виктории Скрипаль, которая намерена навестить двоюродную сестру Юлию.
"Мы не даем комментариев по частным обращениям", — сказал РИА Новости представитель МВД Великобритании.
Ранее больница, в которой находятся Сергей и Юлия Скрипаль, сообщила, что состояние Юлии значительно улучшилось.
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