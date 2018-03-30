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Лондон проигнорировал запросы Москвы по Скрипалям
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Лондон проигнорировал запросы Москвы по Скрипалям 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Английская сторона не предоставляет ответы на вопросы, касающиеся Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте российской дипмисиии в Великобритании.
"Мы неоднократно запрашивали британскую сторону о предоставлении консульского доступа в больницу к гражданам России, чтобы мы могли ознакомиться c диагнозом, ходом лечения, встретиться с врачами, оценить состояние пострадавших. На все эти запросы мы по сей день получали только отказы", — отмечают в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.
Британская сторона также не позволяет осуществлять российскому диппредставительству одну из своих непосредственных функций — помощь гражданам России, попавшим в беду. «Как известно, Юлия Скрипаль постоянно проживает в России и приехала в Великобританию на несколько дней. Задачей любого посольства является оказание помощи, в том числе правовой, россиянам, попавшим в беду. К сожалению, британская сторона блокирует выполнение нами этой функции, — подчеркивается в заявлении. — Что касается С. Скрипаля, то британская сторона отказывается от предоставления нам какой-либо информации, ссылаясь на его британское гражданство».
В посольстве также подтвердили намерение продолжить активную работу по прояснению сложившейся ситуации и «добиваться положительной реакции» от британских властей.
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