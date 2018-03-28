Казанскую станцию скорой медицинской помощи возглавил Фарид Галяутдинов

Фарид Шарифович Галяутдинов, стал главным врачом ГАУЗ «Станции скорой медицинской помощи», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Фарид Шарифович Галяутдинов родился 4 июля 1971 года, в деревне Татарский Толкиш. Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения и стал кандидатом медицинских наук. Вместе с женой воспитывает двоих детей.

Карьера врача началась в 1997 году, после окончания Казанского государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело». С 1998 по 2003 гг. Фарид Галяутдинов прошел ступени ординатуры и аспирантуры в Казанской государственной медицинской академии.

С 2002-2006 гг. — был врачом-хирургом неотложной помощи хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи. С 2006 по 2014 гг. — являлся заместителем генерального директора Межрегионального клиническо-диагностического центра.

Напомним, ранее водители казанской станции скорой помощи пожаловались на невыносимые условия труда. По их словам, они вынуждены за свой счёт покупать запчасти, покрышки, моторное масло для служебных машин.