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Казанскую станцию скорой медицинской помощи возглавил Фарид Галяутдинов
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Казанскую станцию скорой медицинской помощи возглавил Фарид Галяутдинов 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
Фарид Шарифович Галяутдинов, стал главным врачом ГАУЗ «Станции скорой медицинской помощи», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ,
Фарид Шарифович Галяутдинов родился 4 июля 1971 года, в деревне Татарский Толкиш. Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения и стал кандидатом медицинских наук. Вместе с женой воспитывает двоих детей.
Карьера врача началась в 1997 году, после окончания Казанского государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело». С 1998 по 2003 гг. Фарид Галяутдинов прошел ступени ординатуры и аспирантуры в Казанской государственной медицинской академии.
С 2002-2006 гг. — был врачом-хирургом неотложной помощи хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи. С 2006 по 2014 гг. — являлся заместителем генерального директора Межрегионального клиническо-диагностического центра.
Напомним, ранее водители казанской станции скорой помощи пожаловались на невыносимые условия труда. По их словам, они вынуждены за свой счёт покупать запчасти, покрышки, моторное масло для служебных машин.
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