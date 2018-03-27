Нижегородский центр занятости проводит ярмарку вакансий для безработных

Тех, кто ищет работу ждут 28 марта с 10.00 до 12.00. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось ранее, две тысячи безработных нижегородцев отправят на переобучение.

«По информации ведомства, в очном и заочном формате для соискателей будет представлено свыше 1500 вакансий. Наибольшую потребность работодатели заявили в специалистах таких профессий, как инженер-программист, врач, заведующий складом, менеджер, диспетчер, бухгалтер, инженер проектов, экономист, повар, сварщик, монтажник, сборщик, мастер участка, тракторист, электромеханик. Есть также предложения в сферах образования, торговли, общественного питания, транспорта и связи», — говорят в праветильстве.

Отметим, что 16 предприятий и организаций, в среднем, предлагают вакансии с зарплатой в 20 тысяч рублей.

Соискатели смогут пройти собеседование, получить помощь в составлении конкурентоспособного резюме, проконсультироваться с юристами. Окажут поддержку и людям с ограниченными возможностями здоровья.