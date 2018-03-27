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Благоустройство Петровского парка обсудят 30 марта на общественных слушаниях в МАДИ
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Благоустройство Петровского парка обсудят 30 марта на общественных слушаниях в МАДИ 

Управа района Аэропорт города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Каким станет Петровский парк в результате благоустроительных работ, решат участники общественных обсуждений, которые состоятся 30 марта в Московском автодорожном институте на Ленинградском проспекте. Горожане узнают о планах районных властей и смогут высказать свое мнение относительно запланированных работ. Об этом сообщается на официальной странице управы района Аэропорт в социальной сети. — В начале 2018 года Петровский парк передан на баланс ГБУ «Жилищник района Аэропорт», на его благоустройство выделены средства. Начать работы планируется с приходом тепла, — пояснил представитель управы. Напомним, уже сейчас в управу обращаются жители района Аэропорт с просьбами разместить в парке дополнительные скамейки, устроить спортивные и детские площадки, сцену и место для танцев, организовать площадку для выгула собак и многое другое. Начало обсуждений в 17.00. Адрес: Ленинградский пр., д. 64 (здание МАДИ).
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