Ещё
Суд принял решение о принудительной ликвидации ПартнерКапиталБанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд принял решение о принудительной ликвидации ПартнерКапиталБанка 

Банки.ру 4 часа назад
Арбитражный суд Москвы на заседании 26 марта объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации ПартнерКапиталБанка. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.
Лицензия у ПартнерКапиталБанка была отозвана 2 февраля текущего года. «Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись „схемные“ операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — отмечали в Центробанке.
АСВ с 14 февраля осуществляет расчеты с вкладчиками ПартнерКапиталБанка через Россельхозбанк. Объем страховых выплат оценен в 231 млн рублей.
Новость
Банки.ру: последние новости
АСВ обнаружило недостачу в НКО «Мигом» RAEX подтвердило Ижкомбанку рейтинг «ruB+» Бинбанк подаст иск о банкротстве бывшего депутата Варшавского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй197
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным233
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово395
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ86
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение