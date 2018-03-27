Ещё
Жители Урала продают в Сети обломки взорванной телебашни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Урала продают в Сети обломки взорванной телебашни 

360tv.ru 4 часа назад
Жители Екатеринбурга выставляют на продажу в интернете обломки взорванной 24 марта телебашни. Как сообщили «Новые известия», цены варьируются от нескольких до сотен тысяч рублей.
Объявления о продаже кусочков башни можно найти в Сети. В одном из них говорится, что продается обломок башни, которой больше не существует. Автор сообщения также написал, что башня дорога ему и всем екатеринбуржцам как память. Стоимость обломка составляет пять тысяч рублей.
Полностью башню демонтируют в ближайшие
две-три  недели.
Мощный взрыв заставил 220‐метровую башню из особо прочного бетона сложиться за несколько секунд. От символа Екатеринбурга осталось 30‐метровое основание, которое разберут в ближайшие дни. За сносом вышки наблюдали сотни горожан.
360tv.ru: последние новости
Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» «Пока не нашли, не могу поверить — где‐то гуляет». Улицы поселка под Кемерово опустели после смерти 6 школьниц Андрей Воробьев: «Наша стратегическая задача – это партнерство жителями»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй197
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным233
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово395
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ86
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение