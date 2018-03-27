Жители Урала продают в Сети обломки взорванной телебашни

Жители Екатеринбурга выставляют на продажу в интернете обломки взорванной 24 марта телебашни. Как сообщили «Новые известия», цены варьируются от нескольких до сотен тысяч рублей.

Объявления о продаже кусочков башни можно найти в Сети. В одном из них говорится, что продается обломок башни, которой больше не существует. Автор сообщения также написал, что башня дорога ему и всем екатеринбуржцам как память. Стоимость обломка составляет пять тысяч рублей.

Полностью башню демонтируют в ближайшие

две-три недели.

Мощный взрыв заставил 220‐метровую башню из особо прочного бетона сложиться за несколько секунд. От символа Екатеринбурга осталось 30‐метровое основание, которое разберут в ближайшие дни. За сносом вышки наблюдали сотни горожан.