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Костромские власти подготовят программу модернизации теплосетей
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Костромские власти подготовят программу модернизации теплосетей 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Администрация Костромы должна подготовить предложения по модернизации теплосетевого хозяйства города, в том числе, с определением источников финансирования, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
"Мы постепенно приближаемся к ситуации, когда количество аварий в силу изношенности сетей будет только расти. Жду реальных предложений по модернизации, в том числе с привлечением концессионеров", — приводятся слова Ситникова в сообщении на сайте регионального правительства.
В ночь на 26 марта в Костроме произошла крупная коммунальная авария на теплосетях ТГК-2. Без отопления осталось свыше 10 тысяч жителей. По словам замгубернатора Андрея Дмитриева, который лично присутствовал на месте аварии, основная часть работ была проведена за 2,5 часа.
Большую часть времени занял слив теплоносителя, поскольку у ТГК-2 отсутствовала необходимая техника для проведения данных работ. В помощь были привлечены специалисты и техника ГУ МЧС России по Костромской области.
По данным регионального департамента ТЭК и ЖКХ, в этом году теплоснабжающие компании запланировали большой объем работ по замене теплотрасс в городе. «Городские сети» планируют заменить 20 километров самых проблемных участков, компания ТГК-2 — направить на сети порядка 100 миллионов рублей.
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