Власти РФ не поддержали законопроект о частных военных компаниях

Правительство ФР прислало в нижнюю палату парламента отрицательный отзыв на проект закона о деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом пишет Интерфакс

В отзыве говорится о том, что законопроект противоречит Конституции РФ , которая запрещает деятельность общественных объединений, направленных на создание вооруженных формирований.

Кроме того, в 71-й статье Конституции говорится, что вопросами обороны и безопасности, войны и мира может заниматься только Российская Федерация.