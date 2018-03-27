Власти РФ не поддержали законопроект о частных военных компаниях 

Правительство ФР прислало в нижнюю палату парламента отрицательный отзыв на проект закона о деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом пишет Интерфакс.
В отзыве говорится о том, что законопроект противоречит Конституции РФ, которая запрещает деятельность общественных объединений, направленных на создание вооруженных формирований.
Кроме того, в 71-й статье Конституции говорится, что вопросами обороны и безопасности, войны и мира может заниматься только Российская Федерация.
«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — утверждается в отзыве.
Напомним, законопроект внесли в Госдуму в январе 2018 года. После этого в парламенте создали соответствующую рабочую группу.