Кабмин РФ отклонил законопроект о патриотическом воспитании молодежи

Правительство отказалось поддержать законопроект о патриотическом воспитании молодежи, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва кабмина. «Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами», — сказано в документе. В нем правительство напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, пишут «Ведомости».

Объем мероприятий и бюджетные расходы, исходя из законопроекта, также невозможно определить, говорится в проекте отзыва правительства. Кроме того, в законопроекте есть термины, не используемые в законодательстве: «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации » и «укоренение в обществе». В некоторых регионах уже приняты такие законы, и документ был должен установить единообразие подходов, объясняли авторы в пояснительной записке.

Как отмечают эксперты, законопроект о патриотическом воспитании молодежи преследовал благие намерения, но он очень сложный структурно и требует бюджетных расходов.