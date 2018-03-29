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Кабмин РФ отклонил законопроект о патриотическом воспитании молодежи
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Кабмин РФ отклонил законопроект о патриотическом воспитании молодежи 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Правительство отказалось поддержать законопроект о патриотическом воспитании молодежи, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва кабмина. «Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами», — сказано в документе. В нем правительство напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, пишут «Ведомости».
Объем мероприятий и бюджетные расходы, исходя из законопроекта, также невозможно определить, говорится в проекте отзыва правительства. Кроме того, в законопроекте есть термины, не используемые в законодательстве: «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации» и «укоренение в обществе». В некоторых регионах уже приняты такие законы, и документ был должен установить единообразие подходов, объясняли авторы в пояснительной записке.
Как отмечают эксперты, законопроект о патриотическом воспитании молодежи преследовал благие намерения, но он очень сложный структурно и требует бюджетных расходов.
Законопроект «О патриотическом воспитании» был внесен в Госдуму Владимиром Шамановым, Анатолием Выборным, Дмитрием Саблиным и другими депутатами в ноябре 2017 года. Это произошло вскоре после выступления школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко в бундестаге. Его слова о том, что многие немцы во времена Второй мировой войны «хотели жить мирно и не желали воевать», вызвали в России скандал.
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