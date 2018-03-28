Завод промышленных вентиляторов поддержит программа реиндустриализации

В цехе завода «Тайра» сразу понимаешь — это успешное предприятие. Кругом чистота, порядок и высокоточное оборудование. Примерно треть вентиляторов закупает уральский завод, чтобы оснастить ими поезда и электровозы.

Выпускают здесь также и системы вентиляции для промышленных объектов. За прошлый год рост производства составил 40 процентов. Но при этом сами промышленники признают, что проблем немало. В частности, им не хватает современных станков. Не помешал бы и новый цех покраски изделий. Но на все нужны деньги. Надежда на программу реиндустриализации.

«Это доступ к деньгам, которые очень необходимы. На сегодняшний день кредитование — под 10,5%. Но, имея невысокую рентабельность оборудования, платить деньги банкам в таком размере тяжело», — говорит генеральный директор завода «Тайра» Борис Грохотов.

Сама программа реиндустриализации — это разносторонний план поддержки производственных компаний. Помощь оказывают в продвижении продукции на новые рынки, включают в отраслевые финансовые программы российских министерств, и даже готовы менять законы, чтобы снять отдельные ограничения. Все вопросы поддержки решает рабочая группа правительства России . Для участия в программе нет никаких препятствий, заявил глава региона. Впрочем, есть и еще один способ поддержки производственников — это областные программы.

Андрей Травников. «Когда руководство предприятия «Тайра» подготовит инвестиционные проекты, мы, безусловно, их рассмотрим и поддержим», — говорит врио губернатора Новосибирской области

К слову, в Новосибирской области действует и региональная программа реиндустриализации. Она рассчитана на период до 2025 года. Поддержку получают инновационные предприятия, например, в сфере создания лазеров и оптики, материаловедения, биотехнологий.

СПРАВКА

ООО НЭМЗ «Тайра» специализируется на разработке и производстве вентиляционного оборудования самого различного назначения — от малых бытовых образцов до крупных промышленных вентиляторов, производит стандартные промышленные вентиляторы, воздуховоды, калориферы и др.

Динамика производственных показателей ООО НЭМЗ «Тайра» за последние годы имеет положительный характер: объем производства продукции в 2016 году составил 863,3 млн рублей, в 2017 году — 1,2 млрд рублей, в 2018 году прогнозируется на уровне 1,3 млрд рублей. Отчисления в бюджеты всех уровней за 2017 год составили 157,7 млн рублей (из них 19,3 млн в бюджет Новосибирской области). Сохранение этой динамики ожидается и в 2018 году.

Для развития промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности предприятий Новосибирской области, расширения производства наукоемкой продукции реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы», по которой в 2017 году из областного бюджета направлено 97 млн рублей. В 2018 году на реализацию этой программы из областного бюджета направлено 84 млн 170 тыс. рублей.

В рамках этой программы в 2017 году на конкурсной основе промышленным организациям региона оказана финансовая поддержка из областного бюджета в размере 64,5 млн рублей (предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование и на проведенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы).