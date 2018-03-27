Проблемы трудных подростков обсудят в Психолого-педагогическом университете

В Московском государственном психолого-педагогическом университете 3 и 4 апреля пройдет Всероссийский научно-практический семинар-совещание «Профилактика социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних».

Принять участие в мероприятии приглашаются психологи, руководители и специалисты органов исполнительной власти, медики и социальные работники. Всего на данный момент зарегистрировалось более 500 человек из 54 субъектов России

— Сегодня проблема детской и подростковой агрессии, насилия и девиантного поведения остро стоит не только в России, но и в других странах, — поделились в пресс-службе университета. — В связи с этим как никогда актуальна возможность обсудить эти явления с представителями профессионального сообщества и родительской общественности.