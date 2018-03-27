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Проблемы трудных подростков обсудят в Психолого-педагогическом университете
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Проблемы трудных подростков обсудят в Психолого-педагогическом университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Московском государственном психолого-педагогическом университете 3 и 4 апреля пройдет Всероссийский научно-практический семинар-совещание «Профилактика социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних».
Принять участие в мероприятии приглашаются психологи, руководители и специалисты органов исполнительной власти, медики и социальные работники. Всего на данный момент зарегистрировалось более 500 человек из 54 субъектов России.
— Сегодня проблема детской и подростковой агрессии, насилия и девиантного поведения остро стоит не только в России, но и в других странах, — поделились в пресс-службе университета. — В связи с этим как никогда актуальна возможность обсудить эти явления с представителями профессионального сообщества и родительской общественности.
В семинаре примут участие и сотрудники Психолого-педагогического университета. Среди них Виталий Рубцов, ректор учебного заведения; Николай Дворянчиков, декан факультета юридической психологии; Римма Чиркина, заведующая кафедрой юридической психологии и права, и другие.
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