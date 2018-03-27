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Тротуары в Среднем Николопесковском переулке отремонтируют
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Тротуары в Среднем Николопесковском переулке отремонтируют 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ремонт тротуаров запланирован в Среднем Николопесковском переулке. Об этом 27 марта сообщила заместитель главы управы района Арбат Александра Трунова.
— В прошлом году по этому адресу не проводились комплексные работы по благоустройству. Поэтому сейчас там требуется провести ремонт, — поделилась информацией Александра Трунова.
Добавим, что ранее сообщалось об обновлении игровых комплексов и тротуаров в сквере на Спасопесковской площади и во дворе около дома 12 по Большому Николопесковскому переулку. Кроме того, планируется организовать работы по озеленению района.
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