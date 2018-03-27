Тротуары в Среднем Николопесковском переулке отремонтируют

Ремонт тротуаров запланирован в Среднем Николопесковском переулке. Об этом 27 марта сообщила заместитель главы управы района Арбат Александра Трунова.

— В прошлом году по этому адресу не проводились комплексные работы по благоустройству. Поэтому сейчас там требуется провести ремонт, — поделилась информацией Александра Трунова.

Добавим, что ранее сообщалось об обновлении игровых комплексов и тротуаров в сквере на Спасопесковской площади и во дворе около дома 12 по Большому Николопесковскому переулку. Кроме того, планируется организовать работы по озеленению района.