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Администрация Оренбурга возобновит конкурс на пассажирские перевозки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Администрация Оренбурга возобновит конкурс на пассажирские перевозки 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
22 марта 2018 года первая инстанция удовлетворила иск администрации города в полном объеме. Спустя 30 дней после официального опубликования решение суда вступит в законную силу.
«Конкурс был объявлен 11 сентября 2017 года, в конкурсную документацию несколько раз вносились изменения, касающиеся ужесточения требований к безопасности, доступности и комфортности транспорта, — рассказал Дмитрий Анисимов. — Ассоциация перевозчиков обратилась в УФАС по Оренбургской области с доводами, которые их не устраивали. УФАС принял решение аннулировать конкурс и частично поддержал их позицию. Администрацию города такое решение не устроило, и оно было обжаловано в Арбитражном суде Оренбургской области».
В настоящее время маршурты, на которых нет победителя по конкурсу, обслуживают перевозчики с временными маршрутными картами.
«ФедералПресс» сообщал, что в Оренбурге сложилась конфликтная ситуация на рынке пассажирских перевозок.
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