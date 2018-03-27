Администрация Оренбурга возобновит конкурс на пассажирские перевозки

22 марта 2018 года первая инстанция удовлетворила иск администрации города в полном объеме. Спустя 30 дней после официального опубликования решение суда вступит в законную силу.

«Конкурс был объявлен 11 сентября 2017 года, в конкурсную документацию несколько раз вносились изменения, касающиеся ужесточения требований к безопасности, доступности и комфортности транспорта, — рассказал Дмитрий Анисимов . — Ассоциация перевозчиков обратилась в УФАС по Оренбургской области с доводами, которые их не устраивали. УФАС принял решение аннулировать конкурс и частично поддержал их позицию. Администрацию города такое решение не устроило, и оно было обжаловано в Арбитражном суде Оренбургской области».

В настоящее время маршурты, на которых нет победителя по конкурсу, обслуживают перевозчики с временными маршрутными картами.