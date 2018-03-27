Светящийся «потолок» и фонтан: в мае Волгограду покажут новинки мемориального парка

В конце мая в мемориальном парке Мамаева кургана «запоет» светомузыкальный фонтан, а тысячи светодиодов в новых арках создадут разноцветный «потолок».

— Мы установили все оборудование нового фонтана и теперь лишь ждем плюсовых ночных температур для опрессовки. После этого можем спокойно заливать цемент — вся арматура готова, — рассказывает директор МБУ «Северное» Евгений Головко. — Из сухого фонтана будет бить 73 струи. К такому шоу подойдет любая музыка — тут будет и патриотический репертуар, и что-то современное.

— Репертуар у фонтана? Не обойдемся без патриотики, конечно. Но и современные хиты обязательно. Он же может подстраиваться под любую композицию. Виталий Лихачев

Рядом с новой чашей фонтана готовы фундаменты для шести световых арок — «меломанок». Под схожий репертуар новые металлические дуги будут переливаться 70 тысячами китайским светодиодов.

— Устанавливать арки, которые едут к нам из Краснодара , мы начнем уже на следующей неделе, — продолжает Евгений Головко. — В нескольких метрах от них видны очертания амфитеатра. Нам остается лишь посадить газон.

— Мы поставим тут оригинальные скамейки, качели, тренажеры. В общем, будет тусовочное место. Виталий Лихачев.

По словам подрядчика, в начале апреля на присыпанной снегом площадке для воркаута вырастут новые тренажеры. К потоку автомобилистов, которые пока еще теснятся на затопленных грязью островках, готова и новая парковка.

— Весной в обновленном мемориальном парке посадят около 1500 деревьев, которые могут вырасти до 3–4 метров. Мы смонтировали систему полива и будем следить за состоянием саженцев, — добавляет Евгений Головко. — Конечно, тень в парке появится не сразу.

— Ограждения получились очень воздушными. Бывают места, где все давит. Тут по-другому. Андрей Бочаров

Пеших волгоградцев, прогулявшихся по мемориальному парку, зовут на обновленную платформу «Мамаев курган».

— Длина новой станции увеличена на 100 метров — теперь она растянулась на 220 метров, — рассказали представители Приволжской железной дороги. — На платформе появился большой навес, под которым можно спрятаться и от палящего солнца, и от дождя. Чтобы обезопасить пассажиров, новую платформу с обеих сторон обнесли легким забором. Вскоре тут появятся рамки металлодетектора.

— Металлодетекторов закупили много. Везде хватит. Андрей Бочаров.

А вот новых скамеек новая платформа пока не дождалась. Более того, после реконструкции со станции исчезла единственная и одинокая лавочка.

— В городе осталось мало мест, где можно что-то делать. Приходится искать пятачки и встраивать зеленые уголки в уже существующую инфраструктуру, — рассказывает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — После чемпионата мира в мемориальном парке установят военную технику. Весь проект строится на государственно-частном партнерстве — работы выполняются на личные пожертвования людей. Никакой нагрузки на бюджет нет.

— Деревья по 3–4 метра. Конечно, тень появится не сразу. Те деревья, которые были здоровыми, мы постарались сохранить. Все оборудование, светильники — те, которых нигде в городе еще нет. Евгений Головко.