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Концепция благоустройства Пестовского парка прошла общественные слушания
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Концепция благоустройства Пестовского парка прошла общественные слушания 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Проект благоустройства Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе жители города приветствовали аплодисментами на общественных слушаниях. Об этом сообщила директор Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.
Сегодня мы впервые показали жителям Балашихи полную концепцию реконструкции Пестовского парка. Концепция была единодушно принята, жители даже нам похлопали. Это было очень приятно
— Александра Медведева, директор Объединенной дирекции парков Балашихи.
Как рассказала Александра Медведева, территория парка будет разделена на две зоны. Первая — для активного отдыха, там будут расположены детские и спортивные площадки, площадь с деревянным амфитеатром вместимостью более 200 человек, аттракционы, зона для барбекю. Вторая зона — для тихих прогулок, где обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, скамейки и беседки.
В 2017 году в Балашихе было завершено первичное благоустройство Пестовского парка. Там восстановили дорожки, установили новые фонари, убрали поваленные деревья.
Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный Балашихи планируют завершить в 2018 году. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного обращения.
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