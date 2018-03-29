Евгений Ройзман позвал Екатеринбург на митинг против отмены выборов мэра

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман через соцсети позвал жителей города на митинг против отмены прямых выборов, который состоится 2 апреля в 19:00 на площади Обороны.

«У нас хотят отнять наше право самим выбирать себе мэра! ‬Мнение жителей города им безразлично. ‬ Мы остались одни из последних в стране, кто имеет такое право, и его надо отстоять. Я буду», — написал Ройзман.

Пост Ройзмана вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые его позицию поддержали, а некоторые посчитали, что митинг бесполезен.

«Выборы показали, что у нас нет гражданского общества. Так что это все последний «глас вопиющего в пустыне», — написал один из пользователей.