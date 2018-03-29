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Евгений Ройзман позвал Екатеринбург на митинг против отмены выборов мэра
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Евгений Ройзман позвал Екатеринбург на митинг против отмены выборов мэра 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман через соцсети позвал жителей города на митинг против отмены прямых выборов, который состоится 2 апреля в 19:00 на площади Обороны.
«У нас хотят отнять наше право самим выбирать себе мэра! ‬Мнение жителей города им безразлично. ‬ Мы остались одни из последних в стране, кто имеет такое право, и его надо отстоять. Я буду», — написал Ройзман.
Пост Ройзмана вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые его позицию поддержали, а некоторые посчитали, что митинг бесполезен.
«Выборы показали, что у нас нет гражданского общества. Так что это все последний «глас вопиющего в пустыне», — написал один из пользователей.
В конце марта Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание проект закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Если закон примут, то главу города будут выбирать депутаты гордумы из кандидатов, которых предложит специальная комиссия. Губернатор считает, что мэра должны выбирать депутаты, а не жители.
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