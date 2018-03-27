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Появились данные о заказчиках «убийства» Лесина
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Появились данные о заказчиках «убийства» Лесина 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: dp.ru
Бывший сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил, известный публикацией доклада на Дональда Трампа, заявил, что бывший министр печати России Михаил Лесин был якобы убит в Вашингтоне по заказу российского олигарха.
Стил подготовил доклад на этот счет и передал его ФБР. Утверждается, что есть сведения о том, что экс-глава «Газпром-Медиа» якобы был избит до смерти людьми, которых нанял некий неназванный российский олигарх, близкий к Путину, сообщает BuzzFeed.
Отчет Стила секретный, о его существовании заявили четыре источника.
Портал отмечает, что Лесин скончался после встречи с официальными лицами минюста США, которые собирались взять интервью у Лесина о внутренней работе RT.
Утверждается, что убили экс-министра силовики, работающие на олигарха. В докладе отмечается, что они были сотрудниками ФСБ. При этом они якобы не должны были убивать Лесина, но «зашли слишком далеко».
При этом в ФБР об убийстве Лесина заявляли якобы еще три других человека независимо от Стила.
В то же время в январе сообщалось, что расследование ФБР подтвердило смерть Лесина от несчастного случая.
В декабре 2017 года США вышла статья, в которой описаны последние дни Михаила Лесина, умершего в 2015 году при загадочных обстоятельствах. Сообщалось, что большая часть полицейского протокола засекречена.
Отметим, что новая информация по этому делу появилась на фоне антироссийской кампании, связанной с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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