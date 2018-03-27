Появились данные о заказчиках «убийства» Лесина

Стил подготовил доклад на этот счет и передал его ФБР . Утверждается, что есть сведения о том, что экс-глава «Газпром-Медиа» якобы был избит до смерти людьми, которых нанял некий неназванный российский олигарх, близкий к Путину, сообщает BuzzFeed.

Отчет Стила секретный, о его существовании заявили четыре источника.

Портал отмечает, что Лесин скончался после встречи с официальными лицами минюста США , которые собирались взять интервью у Лесина о внутренней работе RT.

Утверждается, что убили экс-министра силовики, работающие на олигарха. В докладе отмечается, что они были сотрудниками ФСБ . При этом они якобы не должны были убивать Лесина, но «зашли слишком далеко».

При этом в ФБР об убийстве Лесина заявляли якобы еще три других человека независимо от Стила.

В то же время в январе сообщалось, что расследование ФБР подтвердило смерть Лесина от несчастного случая.

В декабре 2017 года США вышла статья, в которой описаны последние дни Михаила Лесина, умершего в 2015 году при загадочных обстоятельствах. Сообщалось, что большая часть полицейского протокола засекречена.