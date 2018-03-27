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В «Букводоме» расскажут, как движение литосферных плит влияет на ход эволюции на Земле
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В «Букводоме» расскажут, как движение литосферных плит влияет на ход эволюции на Земле 

Управа района Сокольники 4 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
В «Букводоме» в Сокольниках пройдет третья встреча лектория Ecocosm. Лектором выступит Алексей Алексеев, магистр географического образования ВГСПУ, учитель географии и биологии.
В пресс-службе парка «Сокольники» уточнили, что в рамках эколектория предполагается поднять важный вопрос влияния тектоники на ход эволюции жизни на Земле.
Биологи считают движение одним из важнейших признаков, который присущ всем живым организмам. Движение — жизнь. Подтверждение этой неустаревающей истине мы находим везде — в науке, искусстве, человеческой культуре в целом. Однако географы в этой связи обращают внимание на саму Землю, совершающую великое множество разных видов движений: вокруг центра галактики, своей оси, Солнца. Более того, подвижны и ее отдельные части — литосферные плиты. Более 4 млрд лет они двигаются, меняя свое местоположения и образуя новые материки, смешивая материалы. Во многом именно эти глобальные процессы определяют эволюцию жизни на нашей планете.
Лекция состоится в грядущую субботу, 31 марта. Начало в 14.00. Вход на мероприятие свободный, но необходимо зарегистрироваться: ФИО, контактный телефон прислать на электронный адрес bookvodom@gmail.com.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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