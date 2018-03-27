Очередной семинар для предпринимателей Сокольников пройдет на этой неделе

Мероприятие состоится в Центре услуг для бизнеса в ВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы».

29 марта в Сокольниках пройдет семинар на тему «Привлечение на работу иностранных работников. Способы оформления, особенности, нюансы». В ходе семинара предполагается рассмотреть несколько особенностей трудоустройства иностранных работников. В частности, интересным вопросом является работа иностранцев в России как высококвалифицированных специалистов, а также работа по патенту, особенности его оформления и продления.

Бизнесменам Сокольников расскажут о разрешении на работу для граждан визовых стран, о том, как получить квоту, оформить разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Кроме того, участники семинара узнают, граждане каких государств имеют право работать в России без разрешения на работу и патента.

Семинар пройдет в четверг, 29 марта. Начало в 15.00. Продолжительность семинара 2 часа.

Адрес проведения: ул. Средняя Первомайская, д. 3, 3 этаж, ауд. № 327 Вход по предварительной регистрации. Контактный телефон: +7 (495) 276-24-13.

Фото: предоставлено Центром для бизнеса в ВАО.