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Очередной семинар для предпринимателей Сокольников пройдет на этой неделе
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Очередной семинар для предпринимателей Сокольников пройдет на этой неделе 

Управа района Сокольники 4 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Мероприятие состоится в Центре услуг для бизнеса в ВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы».
29 марта в Сокольниках пройдет семинар на тему «Привлечение на работу иностранных работников. Способы оформления, особенности, нюансы». В ходе семинара предполагается рассмотреть несколько особенностей трудоустройства иностранных работников. В частности, интересным вопросом является работа иностранцев в России как высококвалифицированных специалистов, а также работа по патенту, особенности его оформления и продления.
Бизнесменам Сокольников расскажут о разрешении на работу для граждан визовых стран, о том, как получить квоту, оформить разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Кроме того, участники семинара узнают, граждане каких государств имеют право работать в России без разрешения на работу и патента.
Семинар пройдет в четверг, 29 марта. Начало в 15.00. Продолжительность семинара 2 часа.
Адрес проведения: ул. Средняя Первомайская, д. 3, 3 этаж, ауд. № 327  Вход по предварительной регистрации. Контактный телефон: +7 (495) 276-24-13.
Фото: предоставлено Центром для бизнеса в ВАО.
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