В КБР около 39 тыс. жителей выбрали места для благоустройства в своих населенных пунктах

НАЛЬЧИК , 27 марта. / ТАСС /. Около 39 тыс. жителей Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в голосовании по определению мест массового отдыха, которые отремонтируют в 2018 году в рамках федеральной программы по благоустройству населенных пунктов, сообщили в минстрое региона.

"По итогам подсчетов, почти 39 тыс. жителей Кабардино-Балкарии приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В масштабном проекте приняли участие 3 городских округа, 5 городских и 1 сельское поселение", — говорится в сообщении.

По итогам проходившего 20-23 марта рейтингового голосования отобрали 13 территорий, которые благоустроят в первоочередном порядке. В перечень попали фонтан на центральной аллее городского парка столицы КБР Нальчика, улица Энгельса в городе Майский, городская площадь в Баксане на проспекте Ленина, площадь Первооткрывателей в Тырныаузе, парк Победы в Чегеме, привокзальная площадь и аллея в Прохладном и другие. «В городском поселении Нарткала благоустроят 3 общественных территорий, которые получили одинаковое количество голосов», — отметили в ведомстве.

Около 188 млн рублей в год будут направлять в Кабардино-Балкарии в течение пяти лет на благоустройство населенных пунктов по программе формирования современной городской среды. В программе будут участвовать все населенные пункты, а средства распределят исходя из численности населения.