Отлитые из золота копии рук Нельсона Манделы продали за $10 млн

ПРЕТОРИЯ , 27 марта. / ТАСС /. За $10 млн были проданы золотые отливки рук Нельсона Манделы . Как сообщило во вторник южноафриканское радио, канадская фирма Arbitrade, занимающаяся биржевыми операциями с криптовалютой, приобрела эти артефакты за биткойны у южноафриканского бизнесмена Малколма Данкэна.

Фирма распространила официальное заявление, в котором объявила, что намеревается запустить мировой тур артефактов «Золотые руки Нельсона Манделы» для ознакомления подрастающего поколения с жизнью героя борьбы с апартеидом в Южной Африке

Мандела, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в июле этого года, 27 лет пробыл в заключении в эпоху расистского режима в ЮАР за его борьбу против правления белого меньшинства. Под давлением массовых протестов в мире он был освобожден в 1990 году, а затем после первых в истории страны выборов с участием представителей всех расовых групп в 1994 году стал также первым в истории страны чернокожим президентом. Кресло главы государства он занимал в 1994-1999 годах, скончался в 2013 году в возрасте 95 лет.

Имя Манделы стало настолько популярным в мире, что превратилось в один из самых узнаваемых брендов. Многие бизнесмены, художники и музыканты обогатились за счет этого или прославились.

Данкэн, ныне проживающий в Канаде , приобрел отливки у фирмы по добыче золота Harmony Gold в 2002 году за $31 тыс. Предполагалось, что половина средств, вырученных фирмой, пойдет на благотворительность.

Отливки из золота общим весом 9 кг представляют собой копии предплечья, ладони и кулака Манделы. Это часть коллекции, изготовленной, чтобы отметить долгие годы, проведенные Манделой на острове-тюрьме Роббен.