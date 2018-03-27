Четвертый обзор по реформам в Греции будет завершен позже намеченного срока

Четвертый обзор по реформам в Греции не будет завершен до конца июня или даже начала июля из-за задержек в серии реформ, в основном в секторе приватизации. Изначально планировалось, что обзор будет завершен к маю, сообщают европейские источники со ссылкой на рабочую группу Еврогруппы.

Из-за задержек в реализации мер Еврогруппа планирует рассмотреть греческий обзор позже намеченного срока, а также готовит альтернативные сценарии действий, так как программа помощи Афинам должна закончиться в августе 2018 года. Среди сценариев обсуждаются перенос незавершенных реформ на постпрограммные требования для Греции и невыплата окончательного транша в рамках программы.

Объем третьей греческой программы помощи составляет 86 млрд евро. На сегодняшний день Греция уже получила 45,9 млрд евро из этой суммы.