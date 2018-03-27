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Природоохранный прокурор: в регионе нет процедуры ухода за деревьями
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Природоохранный прокурор: в регионе нет процедуры ухода за деревьями 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде обсудили вопросы озеленения городов. За одним столом собрались общественники, власти, и надзорные ведомства. Как отметил природоохранный прокурор, сейчас в регионе нет процедуры ухода, и муниципалитеты не сохраняют больные деревья, а сносят их.
Денис Ким, природоохранный прокурор Калининградской области:
— При проведении санитарной рубки необходимо проведение фитопатологической либо лесопатологической экспертизы что, к сожалению, у нас не делается или делается не в том виде, в котором предусматривает законодательство.
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