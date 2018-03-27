С владельца Audi взыскали более 170 000 руб. за отказ забирать машину из сервиса

Тюмени суд взыскал более 170 000 руб. с автомобилиста, долгое время не желавшего забирать свою машину из ремонта из-за разногласий с сотрудниками автосервиса.

Как следует из материалов дела, 23 марта 2016 года житель Тюмени обратился в дилерский центр «Ауди Центр Тюмень» (ООО «Автомобильный торговый дом „Феникс“). Он пожаловался, что на приборной панели его автомобиля Audi A4 горит индикатор, свидетельствующий о неисправности, и попросил установить эту неисправность. Автосервис, сделав предварительную диагностику, дважды предлагал владельцу машины провести ряд работ для дальнейшей диагностики неисправности, на что тот соглашался. Однако когда ему сообщили, что необходимо заменить распредвалы, роликовые толкатели, гидрокомпенсаторы и детали разового монтажа, что необходимо для последующей сборки уже разобранного двигателя, он отказался от этого из-за несогласия со стоимостью выполнения работ: эти услуги и стоимость запчастей были оценены на общую сумму 264 730 руб.

Сервис несколько раз направлял автовладельцу уведомления о необходимости приемки ранее оговоренных и проведенных работ и самого автомобиля, однако тот отказывался и не забирал машину. Осенью автовладелец подал иск в Ленинский районный суд Тюмени, требуя взыскать с автосервиса двукратную стоимость автомобиля и другие расходы. Он указывал, что машина находится в поврежденном состоянии, поскольку сборка разобранного двигателя без замены расходных запчастей и материалов невозможна. По мнению владельца, сервис не выполнил своих обязательств, так как причина неисправности выявлена не была. Истец требовал расторжения договора, исполнения договора в полном объеме, приведения транспортного средства в первоначальное состояние и безвозмездного устранения повреждений. Суд, однако, посчитал, что разобранный для ремонта автомобиль нельзя считать поврежденным, и отказал автовладельцу в исковых требованиях.

Автосервис, в свою очередь, осенью 2017 года подал иск в Калининский районный суд Тюмени о взыскании с автовладельца платы за хранение машины (к моменту судебного разбирательства за это „набежало“ уже 153 300 руб.), за согласованные и выполненные работы на сумму 47 994 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Во время судебного разбирательства автовладелец все же согласился принять работы и получить свой автомобиль, а также оплатил стоимость ремонта. Суду он пояснил, что отказывался платить за расширение перечня ремонтных работ, поскольку в автомобиле был выявлен заводской брак.

В результате суд взыскал с автовладельца в пользу ООО „Автомобильный торговый дом „Феникс“ стоимость хранения машины в размере 153 300 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 737,20 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 268,57 руб. — всего 171 305,77 руб.