Оказание бесплатной юридической помощи обсудят в библиотеке для слепых

Встреча по теме «Оказание бесплатной юридической помощи в Москве » пройдет 5 апреля в Российской государственной библиотеке для слепых.

Ведущим мероприятия станет адвокат Никита Спивак. Специалист подробно расскажет посетителям учреждения о том, как бесплатно проконсультироваться с юристом и как правильно составить заявление.

— Подобную встречу мы проведем впервые. Такие мероприятия очень важны, потому что незрячим людям часто бывает необходимо получить юридическую помощь, — поделилась главный библиотекарь читального зала Елена Никифорова

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.