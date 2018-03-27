Оказание бесплатной юридической помощи обсудят в библиотеке для слепых 

Встреча по теме «Оказание бесплатной юридической помощи в Москве» пройдет 5 апреля в Российской государственной библиотеке для слепых.
Ведущим мероприятия станет адвокат Никита Спивак. Специалист подробно расскажет посетителям учреждения о том, как бесплатно проконсультироваться с юристом и как правильно составить заявление.
— Подобную встречу мы проведем впервые. Такие мероприятия очень важны, потому что незрячим людям часто бывает необходимо получить юридическую помощь, — поделилась главный библиотекарь читального зала Елена Никифорова.
Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.