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В течение года встречи с главой управы посетили более 1,1 тысячи жителей района
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В течение года встречи с главой управы посетили более 1,1 тысячи жителей района 

Управа района Сокольники 4 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Глава управы района Сокольники в течение минувшего года провел десять встреч с населением, посвященных социальных, экономическим и другим вопросам.
По каждой встрече были размещены в сеть Интернет в свободном доступе аудио— и видеозаписи.
На сайте управы района Сокольники, в районной газете «Будни Сокольников», а также на уличных стендах были заблаговременно размещены оповещения о проведении встреч. Всего участниками мероприятий стали 1 тысяча 112 москвичей.
При проведении ежемесячных встреч от жителей в адрес исполнительного органа власти поступило в общей сложности триста тридцать четыре обращения. На 137 обращений были даны разъяснения во время проведения мероприятия, остальные — взяты под контроль управы. По итогам проведенной работы на каждое обращение даны письменные ответы.
На каждой встрече присутствовали руководители отделов и секторов управы района.
Управа района находится по адресу: ул. Стромынка, дом 3.
Контактный телефон: +7 (499) 268-61-01, электронная почта: sokolniki-priem@mos.ru.
Приём населения проходит каждый понедельник с 15 до 17 часов.
Фото: Светлана Яковлева.
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