Проверка на вшивость, или Западная голь на высылку хитра

Проверка на вшивость, или Западная голь на высылку хитраДень прошел и видно, как они «подобрели». Осклабились. Джонсон хочет дружить. Белый дом оставляет двери для диалога открытыми. И даже Мэй соболезнует Кемерово . Сразу после трагедии они синхронно, с разных сторон, атаковали нашу дипломатию так, как хотели бы атаковать и саму Россию . Только потом надели маску сострадания.

Им нужно было принять эту дозу практической русофобии. Чтобы в кровь, в мозг, по всем членам. Иначе ломка, депрессия, стресс. А теперь их отпускает. Не всех. Есть совсем конченые. Но всех пробивает на хи-хи. Весело ж, весело встали в хоровод. А еще говорят, что только гриппом болеют все вместе, а с ума поодиночке сходят. Они сумели опровергнуть отца дяди Федора. Но не потомка дяди Сэма. Трамп и не скрывает, что лично заставлял евролидеров подключиться к этой англо-нагло-саксонской акции. И таки заставил.

Не объяснил им только, ради чего. Сам-то набрал персон нон-грата на все случаи жизни. А союзники так и не поняли: это все-таки солидарность с Британией или борьба с русскими шпионами. Хотя тут все просто, как у доктора. Вот вам полтаблетки аспирина от головы, а половина — от живота. Не перепутайте. Но они и тут умудрились запутаться в показаниях. Глава немецкого МИД Хайко Маас сказал, что это России за то, что «не предприняла никаких усилий для поддержания расследования». Для него точно нет смысла повторять все запросы, вопросы и предложения Москвы к Лондону по «делу Скрипаля».

Даже если не считать Украину (а ее даже они не считают, поскольку Украина — это как анекдот, что любую ситуацию доведет до абсурда), то все равно получается, что голь они, потому и лишь на высылку хитры. Ведь все оказались весьма бедны душой и разумом и честью. Удивила Италия . Была же против преждевременных действий. Впрочем, она и против санкций выступает, но всегда их поддерживает. Не удивил Макрон, хоть и планировал отношения с Москвой. Но у него народ бунтует, у него теракт, у него 18 тысяч террористов по Франции бегает. Должен же он хоть кого-то выдворить.

Исландия собиралась было дождаться результатов, да не дождалась. Бросилась в омут с головою. И пучина сия поглотила ея в тот же миг. Отменила диалог на высшем уровне и политическую поддержку своих же футболистов на чемпионате мира. Но, как говорится, нет худа без добра. В этой их проверке на вшивость мы еще раз поняли, кто есть ху. И увидели, что есть среди них и не только ху. Премьер Словакии Петер Пеллегрини , лишь став им, тут же отказался от дипломатического демарша потому, что, это надо цитировать, «мы не поддаемся давлению и не приемлем театральные жесты». Это он, между прочим, о так называемом «жесте солидарности».

Двенадцать стран ЕС сразу на такую солидарность не повелись. Кого-то из них еще дожмут. Ирландия поддалась сегодня. Но все равно это первый раскол в Евросоюзе с тех пор, как между нами все обострилось. И глубоко без разницы: этот стакан их корпоративного единства наполовину пуст или наполовину полон. Если он треснут — его полнота не имеет значение. А здесь, похоже, пробито дно. Нас высылают, мы высылаем. Есть все же то, в чем мы совпадаем. Но пока совпадает только это, большая перемена не предвидится.

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