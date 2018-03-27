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Плановый осмотр жилых домов состоялся в Красносельском районе
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Плановый осмотр жилых домов состоялся в Красносельском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
За прошедшую неделю, с 19 по 25 марта, специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели осмотр жилых домов и освободили подъезды зданий, находящихся вблизи площади трех вокзалов, где ночевали бездомные.
Такими сведениями поделился Михаил Сазонов, заместитель директора учреждения по безопасности, 27 марта.
Бездомных направили в реабилитационный приют.
— За последнее время к нам поступало множество жалоб от жителей этого района. Лица без определенного места жительства срывали домофоны и оставались в подъездах греться, тем самым нарушая спокойствие граждан и портя общедомовую собственность. Совместно с нарядом полиции мы выехали для проверки проблемных подъездов и оперативно решили проблему, — поделился деталями Михаил Сазонов.
Специалистам поступали жалобы от жителей домов 12 и 14 по 5-му Красносельскому переулку. Кроме того, проблему решили в двух подъездах дома 8 на Верхней Красносельской улице.
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