Плановый осмотр жилых домов состоялся в Красносельском районе

За прошедшую неделю, с 19 по 25 марта, специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели осмотр жилых домов и освободили подъезды зданий, находящихся вблизи площади трех вокзалов, где ночевали бездомные.

Такими сведениями поделился Михаил Сазонов , заместитель директора учреждения по безопасности, 27 марта.

Бездомных направили в реабилитационный приют.

— За последнее время к нам поступало множество жалоб от жителей этого района. Лица без определенного места жительства срывали домофоны и оставались в подъездах греться, тем самым нарушая спокойствие граждан и портя общедомовую собственность. Совместно с нарядом полиции мы выехали для проверки проблемных подъездов и оперативно решили проблему, — поделился деталями Михаил Сазонов.

Специалистам поступали жалобы от жителей домов 12 и 14 по 5-му Красносельскому переулку. Кроме того, проблему решили в двух подъездах дома 8 на Верхней Красносельской улице.