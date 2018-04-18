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В Костроме мужчина облил соседку химическим раствором
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В Костроме мужчина облил соседку химическим раствором 

АиФ Владимир 44 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Костромич облил свою соседку химическим раствором за то, что та снимала его на видео.
В этот момент мужчина мыл свою машину с помощью системы «Керхер» во дворе дома. Женщина попыталась снять его на камеру, чтобы отнести материалы в управление муниципальных инспекций и пожаловаться на соседа. Тогда костромич разозлися и направил на женщину шланг, облив её раствором для мойки.
В результате соседка получила химический ожог конъюнктивы первой степени обоих глаз. Она обратилась за помощью в суд. Теперь мужчина заплатит костромичке моральную компенсацию — 10 тысяч рублей.
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