Таксиста с лицензией в Костроме оштрафовали за проезд по «выделенке»

Еще с прошлого года, когда в Костроме начался ремонт моста и ввели выделенные полосы, нам известно, что общественный транспорт может ездить по ним беспрепятственно. Этот же «бонус» распространяется и на такси. Именно на такси многие костромичи и предпочитают передвигаться во время ремонта моста: быстро и с комфортом. Однако есть и исключения. Незаконные, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

К нам в редакцию обратился работник такси, у которого есть лицензия, машина снабжена цветографической схемой и фонарем. Все по правилам. Но, тем не менее, ему выписали штраф за проезд по выделенной полосе.

Есть лицензия, есть цветографическая схема и фонарь такси, путевой лист, в котором прописаны маршруты, все, как положено. Имею право проезда по всем выделенным полосам движения, однако, инспекторы ДПС штрафуют за поворот с «выделенки» с улицы Советской в сторону моста! Нонсенс, — негодует костромич Александр.

Со слов Александра, инспектор неоднократно повторил, что данная машина не считается общественным транспортом. Так что протокол был выписан. В машине таксе сидела женщина-пассажир, которая согласилась в случае чего встать на сторону водителя и подтвердить нарушение со стороны инспектора.

В управлении ГИБДД подтвердили, что «правильные» такси могут ездить по выделенным полосам. Это разрешено машинам с цветографической схемой, лицензией и путевым листом. Александру же посоветовали с постановлением о штрафе обратиться в городское отделение ГИБДД и обжаловать это решение. Таксист уже спланировал свои действия и, в случае чего, готов обратиться в прокуратуру и в суд, потому что в своей правоте он уверен.

Напомним, что сейчас под такси маскируют элитные автомобили, владельцы которых хотят беспрепятственно ездить по выделенным полосам. За такими нарушителями в этом году будут следить особенно внимательно. Помогут в этом установленные в районе «выделенок» видеокамеры. Костромичи отмечают, что, несмотря на угрозу штрафа, такие автомобили в городе все еще можно увидеть.