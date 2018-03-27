Ещё
«Росэнергоатом» остановил первый энергоблок Билибинской АЭС на Чукотке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Росэнергоатом» остановил первый энергоблок Билибинской АЭС на Чукотке 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) вывел в плановый ремонт энергоблок №1 Билибинской АЭС, говорится в сообщении концерна.
"Энергоблок №1 Билибинской АЭС отключен от сети для проведения плановых ремонтных работ. В соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации оперативный персонал атомной станции выполнил все необходимые операции по отключению от сети турбогенератора №1 (ТГ-1)", — сообщил концерн.
В рамках ремонтных работ из реактора энергоблока №1 выгрузят все отработанное ядерное топливо, и специалисты приступят к выполнению работ по отбору проб металла. Исследования отобранных проб позволит оценить ресурс реакторного оборудования.
В настоящее время энергоблоки №2, 3, 4 Билибинской АЭС находятся в работе, их суммарная мощность составляет 32 МВт. Станция выполняет диспетчерские указания по выработке электроэнергии в полном объеме.
Билибинская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический».
ТАСС: последние новости
Германия не может выслать почти 65 тыс. мигрантов из-за отсутствия документов Все телеканалы и радиостанции "Газпром-медиа" изменят сетку вещания 28 марта Онищенко: поправки в закон о РАН расширят возможности научных исследований академии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй205
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным233
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово396
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ87
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение