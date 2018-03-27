Депутат Госдумы заявил о необходимости обновить кодекс профессиональной этики журналистов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что в нижнюю палату парламента планируется внести обновлённый законопроект «О саморегулировании СМИ», сообщает ФАН. Как заявил парламентарий, трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» выявила не только вопросы технической и пожарной безопасности, но и — в который раз — проблемы с ответственностью у масс-медиа.

«На фоне трагедии в Кемерово мы всё это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить», — сказал Фёдоров.

По его мнению, нужно создать саморегулируемую структуру, которая будет сама отслеживать такие моменты, неприличные высказывания в интернете, «пляски на костях» и т. д.

«Ладно, блогеры, но это же и СМИ, совсем не «жёлтые», тоже распространяют фейковую информацию», — отметил депутат.

Он также заявил, что существующий кодекс профессиональной этики журналиста нуждается в обновлении.

Ранее сообщалось, что СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара в Кемерове.