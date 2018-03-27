Ещё
Депутат Госдумы заявил о необходимости обновить кодекс профессиональной этики журналистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Депутат Госдумы заявил о необходимости обновить кодекс профессиональной этики журналистов 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что в нижнюю палату парламента планируется внести обновлённый законопроект «О саморегулировании СМИ», сообщает ФАН. Как заявил парламентарий, трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» выявила не только вопросы технической и пожарной безопасности, но и — в который раз — проблемы с ответственностью у масс-медиа.
«На фоне трагедии в Кемерово мы всё это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить», — сказал Фёдоров.
По его мнению, нужно создать саморегулируемую структуру, которая будет сама отслеживать такие моменты, неприличные высказывания в интернете, «пляски на костях» и т. д.
«Ладно, блогеры, но это же и СМИ, совсем не «жёлтые», тоже распространяют фейковую информацию», — отметил депутат.
Он также заявил, что существующий кодекс профессиональной этики журналиста нуждается в обновлении.
Ранее сообщалось, что СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара в Кемерове.
RT на русском: последние новости
Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар Ремонтные работы на мостах в Петербурге начнутся с Литейного и Дворцового Как в России отреагировали на бойкот ЧМ-2018 Исландией и другими странами
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй197
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным233
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово395
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ86
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение