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Антикоррупционную экспертизу законов будут проводить во время рассмотрения в парламенте
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Антикоррупционную экспертизу законов будут проводить во время рассмотрения в парламенте 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Скоро антикоррупционная экспертиза законов начнёт проводиться не на стадии их вступления в силу, а во время рассмотрения в парламенте. Соответствующий законопроект 27 марта Госдума приняла в первом чтении.
Авторами поправок в статью «Основные принципы» Закона «Об антикоррупционной экспертизе правовых актов» выступили депутаты Тюменской областной думы.
«Нормативный правовой акт должен оцениваться на коррупциогенный фактор в стадии проекта», — считают региональные парламентарии.
Сам закон об антикоррупционной экспертизе был принят в 2009 году, а его основными принципами являются, в частности, обязательная проверка документов министерств и ведомств на коррупциогенность, обоснованность, объективность, проверяемость результатов и сотрудничество всех уровней власти при проведении антикоррупционной экспертизы.
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