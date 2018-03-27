Антикоррупционную экспертизу законов будут проводить во время рассмотрения в парламенте

Скоро антикоррупционная экспертиза законов начнёт проводиться не на стадии их вступления в силу, а во время рассмотрения в парламенте. Соответствующий законопроект 27 марта Госдума приняла в первом чтении.

Авторами поправок в статью «Основные принципы» Закона «Об антикоррупционной экспертизе правовых актов» выступили депутаты Тюменской областной думы.

«Нормативный правовой акт должен оцениваться на коррупциогенный фактор в стадии проекта», — считают региональные парламентарии.

Сам закон об антикоррупционной экспертизе был принят в 2009 году, а его основными принципами являются, в частности, обязательная проверка документов министерств и ведомств на коррупциогенность, обоснованность, объективность, проверяемость результатов и сотрудничество всех уровней власти при проведении антикоррупционной экспертизы.