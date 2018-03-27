Великолукский студент получил два года условно за троллинг 

Студент Великолукской сельскохозяйственной академии получил условный срок за экстремизм, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на великолукскую прокуратуру. Как сообщалось ранее, 22-летний студент во время игры в World Of Tanks с девушкой из Крыма начал троллить её, войдя в роль украинского националиста. Он оскорблял девушку более 3-х минут, затем ролик выложил в сеть под названием «Неуважение к Украинскому народу!». Отмечается, что ролик содержал унизительные, оскорбительные, нецензурные номинации русских: «свиньи», «свинота е…», «уроды вонючие», «позорные свиньи», «ч…», «свиньи е…» и призывы убивать и резать русских людей, отмечает прокуратура. Молодой человек получил два года условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил.