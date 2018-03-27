Ещё
Великолукский студент получил два года условно за троллинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Великолукский студент получил два года условно за троллинг 

Псковская губерния 4 часа назад
Студент Великолукской сельскохозяйственной академии получил условный срок за экстремизм, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на великолукскую прокуратуру. Как сообщалось ранее, 22-летний студент во время игры в World Of Tanks с девушкой из Крыма начал троллить её, войдя в роль украинского националиста. Он оскорблял девушку более 3-х минут, затем ролик выложил в сеть под названием «Неуважение к Украинскому народу!». Отмечается, что ролик содержал унизительные, оскорбительные, нецензурные номинации русских: «свиньи», «свинота е…», «уроды вонючие», «позорные свиньи», «ч…», «свиньи е…» и призывы убивать и резать русских людей, отмечает прокуратура. Молодой человек получил два года условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил.
Псковская губерния: последние новости
Бесчеловечность убивает Более 13 млн рублей получит Псковская область на обеспечение лекарствами льготников «Псковавиа» по итогам встречи Ведерникова с Нерадько оставят лётный сертификат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй208
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным233
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово396
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ89
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение