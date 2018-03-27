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Новая автобусная остановка появится рядом с ТПУ «Канавинский»
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Новая автобусная остановка появится рядом с ТПУ «Канавинский» 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: В городе N
Новая остановка общественного транспорта будет установлена рядом с ТПУ «Канавинский» в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение принято на совещании городской администрации в начале марта, сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД».
Напомним, 19 января в Нижнем Новгороде открылся новый автовокзал — транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Канавинский», который расположен на Московском шоссе в районе Сормовского поворота (Московское шоссе, 4Е). Это современный ТПУ, где создано все для комфортного путешествия.
Несмотря на комфортабельные условия, предусмотренные для посетителей вокзала, у нового ТПУ «Канавинский» есть один существенный недостаток по сравнению со старой автостанцией — удаленность от железнодорожного вокзала. Однако уже удалось найти решение данного вопроса в пользу пассажиров. «Между автовокзалом и остановкой „Тоннель. Московский вокзал“ каждые полчаса курсирует бесплатный автобус», — пояснил начальник автовокзала Алексей Зверев.
Кроме того, на совещании в администрации, которое состоялось в начале марта, было принято решение открыть рядом с автовокзалом новую остановку общественного транспорта, которая сделает транспортно-пересадочный узел еще более доступным.
Жители Нижнего Новгорода и области успели по достоинству оценить комфорт, клиентоориентированность и безопасность ТПУ «Канавинский». В настоящее время через автовокзал ежедневно проходят примерно по 300 пассажиров в будние дни и по 500–700 — в выходные.
«До конца мая с автостанции «Канавинской» сюда переведут еще около 20 межрегиональных маршрутов. Ожидаем, что через ТПУ «Канавинский» ежедневно будут проходить по тысяче человек в будние дни, а в выходные — две тысячи», — отметил Алексей Зверев.
Ранее сообщалось, что реконструкция Московского вокзала завершится к лету.
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