Экофлешмоб в рамках «Часа Земли» прошел в Воскресенском районе

При поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения» на территории культурного центра «Усадьба Кривякино» в Воскресенском районе Подмосковья состоялся экологический флешмоб, посвященный международной акции «Час Земли», говорится в сообщении пресс-службы химпредприятия.

Встреча объединила воскресенцев всех поколений, кто посчитал важным стать сопричастным к ежегодному международному событию. В их числе — представители совета молодежи «ВМУ», клуба «Ретро 50+», участниками которого являются, в том числе, и старейшие воскресенские химики, лидеры молодежного парламента Воскресенского района и общественных организаций, экологи.

«Старт акции дала директор культурного центра «Усадьба Кривякино» Вера Бернат. В своей приветственной речи она выразила признательность Воскресенскому химкомбинату за поддержку в организации большого и важного экологического мероприятия, значение которого невозможно переоценить. Эту же мысль поддержала заместитель начальника отдела экологического надзора Татьяна Красноперова», — говорится в сообщении.

Красноперова также поприветствовала всех, кого в этот морозный вечер объединило желание провести время с пользой — и для себя, и для планеты, и пожелала интересного вечера в кругу близких по духу людей.

«Незадолго до старта акции ее участники выложили из горящих свечей число «60+», которое символизирует 60 минут времени, на которое люди дают возможность природе «отдохнуть», выключив свет и электроприборы. Не отказались лишь от фонариков и лазерных указок, с помощью которых удалось создать маленькие произведения искусства в стиле лайт-граффити», — добавляется в сообщении.

Продолжением акции стало чтение при свечах. Гости услышали лирическую новеллу Константина Паустовского «Ручьи, где плещется форель». Проникнуться содержанием повествования о любви помогли звуки фортепиано и удивительной красоты костюмы исполнителей литературного произведения. Гости высоко оценили необычный формат мероприятия, выразив надежду, что подобные встречи станут регулярными.

«Было приятно разделить этот «Час Земли» с интересными, неравнодушными людьми. Казалось бы, всего один час, но, оказывается, так много можно за него успеть! Вот и мы благодаря отличной организации акции смогли провести приятный досуг в кругу интересных, неравнодушных людей. Спасибо большое организаторам за отличную «взбодрилку» на свежем воздухе, добрые песни, которые нам подарили юные воскресенские таланты, и, конечно же, потрясающий литературный вечер!» — поделился впечатлениями лидер молодежного актива «ВМУ», инженер-конструктор отдела модернизации Евгений Савин

«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов. Ее цели — сбережение ресурсов и сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Акция «Час Земли» в Московском регионе проводилась вечером 24 марта.