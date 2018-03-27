Глава СПЧ дал положительную оценку развитию гражданского общества в Адыгее

В ходе рабочей встречи в Доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Михаил Федотов обсудили выполнение рекомендаций, которые были даны в 2015 году во время выездной работы в регионе Совета при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.

Мурат Кумпилов поблагодарил Михаила Федотова за внимание к проблемам Адыгеи и очередной визит в республику, который проходит в рамках поездки председателя СПЧ в Краснодарский край

«Ранее мы получили от вас много полезных рекомендаций, выполнению которых уделили серьезное внимание. Это помогло нам изменить взгляд на многие вопросы, стать более критичными к своей работе. Мы стараемся объективно подходить к рассмотрению проблемных ситуаций, принимать взвешенные решения. И, конечно, усилили взаимодействие с общественными организациями, гражданами с активной жизненной позицией, которые готовы нам помогать в решении ряда вопросов», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что республиканская власть открыта для прозрачного и честного диалога с населением, использует различные каналы обратной связи с жителями республики, в том числе и социальные сети. Одним из основных результатов этой работы является снижение числа обращений к Уполномоченному по правам человека Анатолию Осокину. Он также возглавляет Совет при главе Республики Адыгея по развитию гражданского общества и правам человека, который был создан по рекомендации Совета при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.

Михаил Федотов положительно оценил работу по решению актуальных задач в защите прав человека и сохранять позитивную динамику в развитии институтов гражданского общества.

«Наша задача — проанализировать итоги работы после выездного заседания в Адыгее, посмотреть, как исполнены рекомендации, изучить проблемы региона и помочь в их решении. Это касается вопросов в сфере здравоохранения, экологии, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Важно также использовать инициативу граждан для продвижения инновационных идей, к примеру, в экономии энергоресурсов», — отметил Михаил Федотов.

Глава Адыгее проинформировал об уже реализуемых в республике в этом направлении проектах. В частности, в рамках развития зеленой энергетики в регионе будет построен ветропарк и солнечные электростанции. Решаются вопросы помощи обманутым дольщикам, сохранения природных ресурсов, восстановления лесов, очистки лесополос, берегоукрепления. Изменился подход к озеленению и благоустройству населенных пунктов. При этом Глава Адыгеи пригласил Михаила Федотова лично оценить ряд реконструируемых общественных территорий в Майкопе

«Адыгея — это заповедник не только с точки зрения природы. Здесь живут замечательные и гостеприимные люди. Поэтому, совершая поездку в Краснодарский край, я с большим удовольствием приехал и в республику. На мой взгляд, здесь не только замечательный воздух, но и атмосфере в обществе. Это уникальное достояние региона нужно сохранять», — отметил Михаил Федотов.

Напомним, на федеральном уровне Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека действует с 2004 года. В Адыгее региональный Совет создан в 2015 году с целью совершенствования государственной политики в области обеспечения прав и свобод человека, а также создания благоприятных условий для развития гражданского общества.