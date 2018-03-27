Памятник Булгакову могут установить в сквере на Большой Пироговской улице в Москве

Москве на Большой Пироговской улице появится новый сквер, в котором установят памятник Михаилу Булгакову , сообщается на сайте компании «РосТендер».

«Учреждение «Автомобильные дороги Центрального административного округа» объявило конкурс на создание проекта сквера. Заявки на конкурс принимаются до 17 апреля, его итоги будут подведены 19 апреля. Финансирование работ по созданию проекта составит 2,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас площадка будущего сквера находится в запущенном состоянии. Согласно конкурсной документации, здесь положат сеть дорожек и тропинок, устроят освещение, положат газон и разобьют цветники, установят скамейки. Больные и аварийные деревья вырубят или обрежут, а вместо них посадят уже подросшие деревья и кустарники.

На разработку проектно-сметной документации выделяется 80 дней, таким образом, проект благоустройства территории будет готов к началу третьего квартала 2018 года. Сквер с памятником Михаилу Булгакову будет находиться по адресу: Большая Пироговская, дом 35 А, строение 1.