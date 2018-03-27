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Форум «Управдом» пройдет в Рузском городском округе 30 марта
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Форум «Управдом» пройдет в Рузском городском округе 30 марта 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Рузском городском округе Подмосковья 30 марта состоится форум «Управдом», в работе форума примут участие ряд должностных лиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Форум откроется в 15:00 в здании администрации Рузского городского округа.
«В работе форума примут участие — представитель Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, заведующий территориальным отделом №19 Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», председатель координационного совета «Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области», — написал глава Рузского городского округа Максим Тарханов на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что, кроме того, на форуме будут присутствовать начальник управления Руза ООО «МосОблЕИРЦ», член комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной думы, руководитель муниципального отделения ассоциации председателей советов МКД Подмосковья.
Форумы «Управдом» начали проводить в Московской области с конца 2014 года. Основными их целями являются привлечение внимания общественности к проблемам ЖКХ, а также достижение открытости и прозрачности работы управляющих компаний. В форумах традиционно принимают участие руководители профильных областных министерств, местной власти, председатели советов многоквартирных домов, общественники и представители управляющих компаний.
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