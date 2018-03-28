Александр Дрозденко определился с возможными преемниками

Ленинградская область вступает в новый политический этап. В ближайшие дни начнется обкатка возможных преемников Александра Дрозденко . Причем организатором этой кампании является сам губернатор. Как умный, сильный и дальновидный политик, он понимает, что на этом посту не вечен. И, думая о будущем, готовит себе смену. Судя по предстоящей серии масштабных перестановок, ставка делается на Михаила Москвина и Виталия Жданова.

Изменения отложены до четверга

О кадровых изменениях в областной вертикали власти Дрозденко планировал объявить еще в понедельник, 26 марта. Но трагические события в Кемерове и последующий траур сдвинули эту процедуру по времени. Предполагается, что все перестановки произойдут в четверг, 29 марта.

Вообще, новые места получат пять чиновников, но главные из них — двое, имена которых мы уже назвали.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин будет назначен главой Всеволожского района, а председатель Комитета по строительству Виталий Жданов станет вице-губернатором.

Оба — и Москвин, и Жданов — считаются людьми Дрозденко, как говорится, на все 100 процентов, до мозга костей. Это — проверенные, надежные члены его команды. И если губернатор решил испытать их на новых участках работы, — значит, действительно, началась обкатка возможных преемников.

Одного проверят на «земле», другого — в «аппарате»

49-летнему Михаилу Москвину будет поручен ключевой район Ленобласти, его проверят на «земле». Во Всеволожском районе идет активное строительство, практически создается второй, новый Петербург . По темпам ввода жилья он опережает все районы Ленобласти вместе взятые и приближается к показателям северной столицы. Кудрово, Мурино, Новое Девяткино и прочие жилые конгломераты стали уже настоящими брендами.

Население Всеволожского района за счет новых жителей растет как на дрожжах. Но вместе с этим появляются и проблемы — транспортные, коммунальные, инфраструктурные (недостаток детсадов, школ и магазинов). Москвину предстоит найти решение этих проблем, продемонстрировать свои управленческие качества.

Виталий Жданов, который получит должность вице-губернатора, напротив, должен показать аппаратные навыки. На посту председателя областного Комитета по строительству он проработал четыре года и зарекомендовал себя грамотным руководителем. Но вице-губернаторский уровень — это совсем другое.

Конечно, Дрозденко идет на определенный риск, ставя на такую высокую позицию совсем молодого по общепринятым меркам, 37-летнего, чиновника. Но, с другой стороны, на кого еще делать ставку? На людей поколения Амана Тулеева ? Так от этого никакого толку не будет — события последних дней это наглядно показали. Наступило время молодых технократов, и Жданов — как раз из этой когорты.

«Командосберегающий» Дрозденко

О дальнейших перспективах самого Александра Дрозденко разговоров в последний год много.

С одной стороны, во всех рейтингах руководителей регионов он занимает верхние строчки, эксперты оценивают его как эффективного, успешного менеджера. Его позиции считаются уверенными. С другой — в СМИ постоянно называют фамилии тех, кто не прочь занять кресло губернатора Ленобласти. Как дважды заявлял главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов , туда пытались протолкнуть Виталия Мутко

Поэтому обкатка преемников для Дрозденко — жизненная необходимость. Пойдет ли он наверх, в правительство России (слухов об этом — тоже множество), возглавит ли Петербург (и об этом часто говорят), или просто будет отправлен в отставку, — в запасе у него будут «свои» кандидаты, которых он сможет предложить, если соответствующий вопрос возникнет.

Кстати, сильного губернатора делает сильная команда. И в этом смысле у Александра Юрьевича — всё хорошо. Костяк областного правительства — это люди, которые идут с Дрозденко с самого начала. В частности, практически все вице-губернаторы работают с ним уже пять-шесть лет. Случаи замены председателей комитетов можно пересчитать по пальцам. Не зря Александра Дрозденко называют «кадросберегающим» губернатором.

Два региона — два подхода к кадрам

Кадровая чехарда в комитетах администрации Санкт-Петербурга — и вовсе запредельная. В некоторых из них главы сменились по 4-5 раз. Общее же количество произведенных Полтавченко перестановок в руководстве комитетов и управлений Смольного (с учетом и.о.) приближается к 70-ти. Мы попытались сосчитать, сколько с 2011 года сменилось зампредов комитетов и управлений, и сбились со счету — их больше двухсот! О команде в такой ситуации говорить, разумеется, не приходится. Нынешний Смольный — это сборище временщиков, которых почти ничего не объединяет. Отсюда — и плачевные результаты деятельности Полтавченко на посту губернатора.

Кстати, Виталий Жданов, которого планируется повысить до вице-губернатора Ленинградской области, тоже начинал в Комитете по строительству Санкт-Петербурга, но в итоге ушел оттуда и перешел к Дрозденко.

Путь Жданова повторили многие петербургские управленцы. Область же за это время отдала городу только одного «специалиста» — Михаила Кучерявого, получившего в Смольном должность «арктического» вице-губернатора. По слухам, его уход из области в город отмечали как праздник.

Своих — сдаём?

Еще одно отличие в управленческих стилях Дрозденко и Полтавченко — участие в судьбе подчиненных.

В ходе предстоящих перестановок в Ленобласти потеряет свою должность глава Всеволожского района Андрей Низовский . Но можно не сомневаться: из областной системы он не выпадет; Дрозденко, как мы уже подчеркивали, очень бережно относится к кадрам.

Полтавченко — другой. Бесконечно меняя вице-губернаторов и председателей комитетов, он не участвует в судьбе отставников. Работу они себе ищут сами.

Знающие люди говорят, что с 2011 по 2018 год было лишь одно исключение. Игорь Дивинский при поддержке губернатора стал депутатом Госдумы по избирательному округу № 211 от «Единой России» . Правда, при этом он обещал вступить в партию, но случилось ли это, точно не известно. Во всяком случае, документального подтверждения нам найти не удалось. Впрочем, губернатор Полтавченко — тоже беспартийный. Это, вероятно, очень удобно — когда «Единую Россию» критикуют как партию власти, всегда можно сказать: а я-то тут при чем?

Дивинский, кстати, был одним из фаворитов Георгия Сергеевича. У нынешнего петербургского градоначальника вообще, по рассказам, есть такая черта — менять фаворитов. В этой ипостаси только за последние два года побывали вице-губернаторы Александр Говорунов Анна Митянина . Сейчас в фаворе — Константин Серов . Но ему не стоит рассчитывать, что это — надолго.

Время, вперед!

Конечно, большинству петербуржцев все эти аппаратные интриги должны быть глубоко безразличны: город живет своей жизнью, а Смольный — своей. Это как параллельные прямые, которые никогда не пересекутся.

Но надо понимать, что Петербург существует не в вакууме. Большая политика рано или поздно придет в наш город.

И вот что обидно. Если Ленинградская область под руководством Дрозденко чувствует вызовы настоящего времени, держит руку на пульсе, то в Петербурге под руководством Полтавченко время как будто остановилось.

Область готовится осуществить продуманную серию кадровых перестановок, чтобы будущее не застало ее врасплох. А хаотично меняющий кадры Петербург к будущему не просто не готов — он словно надеется, что будущее не наступит.

Николай ПЕЧЕРНИКОВ,

интернет-журнал «Интересант»