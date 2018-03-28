Александр Дрозденко определился с возможными преемниками 

Ленинградская область вступает в новый политический этап. В ближайшие дни начнется обкатка возможных преемников Александра Дрозденко. Причем организатором этой кампании является сам губернатор. Как умный, сильный и дальновидный политик, он понимает, что на этом посту не вечен. И, думая о будущем, готовит себе смену. Судя по предстоящей серии масштабных перестановок, ставка делается на Михаила Москвина и Виталия Жданова.
Изменения отложены до четверга
О кадровых изменениях в областной вертикали власти Дрозденко планировал объявить еще в понедельник, 26 марта. Но трагические события в Кемерове и последующий траур сдвинули эту процедуру по времени. Предполагается, что все перестановки произойдут в четверг, 29 марта.
Вообще, новые места получат пять чиновников, но главные из них — двое, имена которых мы уже назвали.
Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин будет назначен главой Всеволожского района, а председатель Комитета по строительству Виталий Жданов станет вице-губернатором.
Оба — и Москвин, и Жданов — считаются людьми Дрозденко, как говорится, на все 100 процентов, до мозга костей. Это — проверенные, надежные члены его команды. И если губернатор решил испытать их на новых участках работы, — значит, действительно, началась обкатка возможных преемников.
Одного проверят на «земле», другого — в «аппарате»
49-летнему Михаилу Москвину будет поручен ключевой район Ленобласти, его проверят на «земле». Во Всеволожском районе идет активное строительство, практически создается второй, новый Петербург. По темпам ввода жилья он опережает все районы Ленобласти вместе взятые и приближается к показателям северной столицы. Кудрово, Мурино, Новое Девяткино и прочие жилые конгломераты стали уже настоящими брендами.
Население Всеволожского района за счет новых жителей растет как на дрожжах. Но вместе с этим появляются и проблемы — транспортные, коммунальные, инфраструктурные (недостаток детсадов, школ и магазинов). Москвину предстоит найти решение этих проблем, продемонстрировать свои управленческие качества.
Виталий Жданов, который получит должность вице-губернатора, напротив, должен показать аппаратные навыки. На посту председателя областного Комитета по строительству он проработал четыре года и зарекомендовал себя грамотным руководителем. Но вице-губернаторский уровень — это совсем другое.
Конечно, Дрозденко идет на определенный риск, ставя на такую высокую позицию совсем молодого по общепринятым меркам, 37-летнего, чиновника. Но, с другой стороны, на кого еще делать ставку? На людей поколения Амана Тулеева? Так от этого никакого толку не будет — события последних дней это наглядно показали. Наступило время молодых технократов, и Жданов — как раз из этой когорты.
«Командосберегающий» Дрозденко
О дальнейших перспективах самого Александра Дрозденко разговоров в последний год много.
С одной стороны, во всех рейтингах руководителей регионов он занимает верхние строчки, эксперты оценивают его как эффективного, успешного менеджера. Его позиции считаются уверенными. С другой — в СМИ постоянно называют фамилии тех, кто не прочь занять кресло губернатора Ленобласти. Как дважды заявлял главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, туда пытались протолкнуть Виталия Мутко.
Поэтому обкатка преемников для Дрозденко — жизненная необходимость. Пойдет ли он наверх, в правительство России (слухов об этом — тоже множество), возглавит ли Петербург (и об этом часто говорят), или просто будет отправлен в отставку, — в запасе у него будут «свои» кандидаты, которых он сможет предложить, если соответствующий вопрос возникнет.
Кстати, сильного губернатора делает сильная команда. И в этом смысле у Александра Юрьевича — всё хорошо. Костяк областного правительства — это люди, которые идут с Дрозденко с самого начала. В частности, практически все вице-губернаторы работают с ним уже пять-шесть лет. Случаи замены председателей комитетов можно пересчитать по пальцам. Не зря Александра Дрозденко называют «кадросберегающим» губернатором.
Два региона — два подхода к кадрам
В соседнем регионе — Санкт-Петербурга — картина совершенно другая. За шесть с половиной лет губернаторства Георгия Полтавченко трижды полностью сменился состав городского правительства. Сергей Козырев, Владимир Лавленцев, Игорь Дивинский, Ольга Казанская, Сергей Вязалов — где они сейчас? А ведь эти вице-губернаторы отвечали за ключевые направления городской политики.
Кадровая чехарда в комитетах администрации Санкт-Петербурга — и вовсе запредельная. В некоторых из них главы сменились по 4-5 раз. Общее же количество произведенных Полтавченко перестановок в руководстве комитетов и управлений Смольного (с учетом и.о.) приближается к 70-ти. Мы попытались сосчитать, сколько с 2011 года сменилось зампредов комитетов и управлений, и сбились со счету — их больше двухсот! О команде в такой ситуации говорить, разумеется, не приходится. Нынешний Смольный — это сборище временщиков, которых почти ничего не объединяет. Отсюда — и плачевные результаты деятельности Полтавченко на посту губернатора.
Очень характерный пример кадровой чехарды — Комитет по строительству. Его с момента прихода Георгия Сергеевича в Смольный последовательно возглавляли семь человек — Вячеслав Семененко, Андрей Артеев, Михаил Демиденко, Владимир Левдиков (и.о.), Сергей Морозов, Евгений Барановский (и.о.), Леонид Кулаков (нынешний глава).
Кстати, Виталий Жданов, которого планируется повысить до вице-губернатора Ленинградской области, тоже начинал в Комитете по строительству Санкт-Петербурга, но в итоге ушел оттуда и перешел к Дрозденко.
Путь Жданова повторили многие петербургские управленцы. Область же за это время отдала городу только одного «специалиста» — Михаила Кучерявого, получившего в Смольном должность «арктического» вице-губернатора. По слухам, его уход из области в город отмечали как праздник.
Своих — сдаём?
Еще одно отличие в управленческих стилях Дрозденко и Полтавченко — участие в судьбе подчиненных.
В ходе предстоящих перестановок в Ленобласти потеряет свою должность глава Всеволожского района Андрей Низовский. Но можно не сомневаться: из областной системы он не выпадет; Дрозденко, как мы уже подчеркивали, очень бережно относится к кадрам.
Полтавченко — другой. Бесконечно меняя вице-губернаторов и председателей комитетов, он не участвует в судьбе отставников. Работу они себе ищут сами.
Знающие люди говорят, что с 2011 по 2018 год было лишь одно исключение. Игорь Дивинский при поддержке губернатора стал депутатом Госдумы по избирательному округу № 211 от «Единой России». Правда, при этом он обещал вступить в партию, но случилось ли это, точно не известно. Во всяком случае, документального подтверждения нам найти не удалось. Впрочем, губернатор Полтавченко — тоже беспартийный. Это, вероятно, очень удобно — когда «Единую Россию» критикуют как партию власти, всегда можно сказать: а я-то тут при чем?
Дивинский, кстати, был одним из фаворитов Георгия Сергеевича. У нынешнего петербургского градоначальника вообще, по рассказам, есть такая черта — менять фаворитов. В этой ипостаси только за последние два года побывали вице-губернаторы Александр Говорунов, Анна Митянина. Сейчас в фаворе — Константин Серов. Но ему не стоит рассчитывать, что это — надолго.
Время, вперед!
Конечно, большинству петербуржцев все эти аппаратные интриги должны быть глубоко безразличны: город живет своей жизнью, а Смольный — своей. Это как параллельные прямые, которые никогда не пересекутся.
Но надо понимать, что Петербург существует не в вакууме. Большая политика рано или поздно придет в наш город.
И вот что обидно. Если Ленинградская область под руководством Дрозденко чувствует вызовы настоящего времени, держит руку на пульсе, то в Петербурге под руководством Полтавченко время как будто остановилось.
Область готовится осуществить продуманную серию кадровых перестановок, чтобы будущее не застало ее врасплох. А хаотично меняющий кадры Петербург к будущему не просто не готов — он словно надеется, что будущее не наступит.
Николай ПЕЧЕРНИКОВ,
интернет-журнал «Интересант»