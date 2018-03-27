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В Салехарде теплоход оборудовали станцией очистки нефтесодержащих вод
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В Салехарде теплоход оборудовали станцией очистки нефтесодержащих вод 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Морская техника» подготовила проект дооборудования судна проекта 354К теплохода «ОС-7» в Салехарде станцией очистки нефтесодержащих (льяльных) вод. Это первое судно проекта 354К для приема и переработки нефтесодержащих вод, предназначенное для работы за Полярным кругом.
Как сообщает пресс-служба компании «Морская техника», благодаря программе дооборудования станции приема льяльных вод сепараторами очистки нефтесодержащих вод судовладелец получает возможность не только принимать нефтесодержащие воды с судна, но и оперативно перерабатывать их без сдачи на берег. Таким образом, получается экономия времени и средств, судно может принимать в два раза больше нефтесодержащих вод за тот же период времени.
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