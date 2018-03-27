Запрещающие джихадистов знаки появились на дорогах Франции

Французская полиция начала расследование после появления необычных дорожных знаков на юге страны. Об этом пишет во вторник, 27 марта, The Local.

На въездах в ряд городов неизвестные установили таблички «Нет джихадистам». Они стилизованы под обычные знаки, обозначающие границу территории населенного пункта.

По данным издания, по меньшей мере семь таких табличек нашли на въезде в Тулузу . Знаки быстро сняли, а затем передали полиции. Стражи порядка теперь изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить причастных и их мотивы. По некоторым данным, за акцией стоит крайне правая группа Generation Identitaire, ранее замеченная за антиисламской деятельностью в регионе.