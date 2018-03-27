5 кг в руки: на Дону новые правила рыбной ловли

Новые правила рыбной ловли вступили в силу. Теперь любителям рыбалки придется довольствоваться нормой в 5 кг на человека. В пределах Азово-Черноморского бассейна введена суточная норма вылова. Также под запрет попали краснокнижные виды рыб, судак и берша. Последних нельзя ловить на участке от плотины Цимлянского гидроузла до устья Дона, включая бассейны всех впадающих в этот участок Дона рек, а также в Азовском море и в Таганрогском заливе. Любителям судака придется ехать на Веселовское или Пролетарское водохранилище на реке Маныч, там вылов разрешен, правда не весь год. С 1 декабря по 30 апреля рыбачить здесь нельзя.

За нарушение правил рыбной ловли полагается административный штраф, от 2000 до 5000 рублей. Однако рыбаки считают, что эти меры не помогут, лишь лягут бременем на плечи рыболовов любителей. Львиная доля вылова приходится на долю браконьеров. Их то штрафы не остановят.