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Страхуются не жизни, а магазины: адвокат Людмила Айвар о трагедии в Кемерове
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Страхуются не жизни, а магазины: адвокат Людмила Айвар о трагедии в Кемерове 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Почетный адвокат России Людмила Айвар на пресс‐конференции «Кемеровская трагедия: Кто ответит за гибель людей в ТЦ?» заявила, что должно быть обязательное страхование ответственности перед людьми, которые посещают торгово‐развлекательные центры.
Адвокат подчеркнула, что страхуются не жизни людей, а «конструкции, магазины, бутички, товары».
Мы идем
куда-то, платим деньги за свою безопасность, платим деньги за то, что посещаем
какие-то  специальные объекты, и мы не понимаем, что хозяин этого объекта не вложил нужное количество денег на безопасность
— Людмила Айвар.
По мнению адвоката, если хозяин должен будет платить страховку по 3–5 миллиона рублей за каждого погибшего, он вложит огромные деньги в безопасность, чтобы не остаться банкротом.
И тогда будут выходы открыты, противогазы повешены, персонал обучен, и тогда будут пути отхода, и пожарная машина будет дежурить на первом этаже этого комплекса
— Людмила Айвар.
Ранее «360» писал, что уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на  пресс-конференции, посвященной трагедии в «Зимней вишне», заявила, что собирается контролировать безопасность торговых центров.
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