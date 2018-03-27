Страхуются не жизни, а магазины: адвокат Людмила Айвар о трагедии в Кемерове

Почетный адвокат России Людмила Айвар на пресс‐конференции «Кемеровская трагедия: Кто ответит за гибель людей в ТЦ?» заявила, что должно быть обязательное страхование ответственности перед людьми, которые посещают торгово‐развлекательные центры.

Адвокат подчеркнула, что страхуются не жизни людей, а «конструкции, магазины, бутички, товары».

Мы идем

куда-то, платим деньги за свою безопасность, платим деньги за то, что посещаем

какие-то специальные объекты, и мы не понимаем, что хозяин этого объекта не вложил нужное количество денег на безопасность

— Людмила Айвар.

По мнению адвоката, если хозяин должен будет платить страховку по 3–5 миллиона рублей за каждого погибшего, он вложит огромные деньги в безопасность, чтобы не остаться банкротом.

И тогда будут выходы открыты, противогазы повешены, персонал обучен, и тогда будут пути отхода, и пожарная машина будет дежурить на первом этаже этого комплекса

— Людмила Айвар.