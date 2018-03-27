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В Госдуме западные спецслужбы обвинили в разжигании новой войны в Косово
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В Госдуме западные спецслужбы обвинили в разжигании новой войны в Косово 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Нападение косовских албанцев на директора канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича было совершено по указке западных спецслужб, они разжигают новый костер гражданской войны в регионе, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
В понедельник вечером спецназ косовской полиции силой прорвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича.
"Варварское нападение, совершенное вчера в Митровице вооруженными косовскими албанцами на директора канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича и сопровождавших его граждан Сербии, произошло по вине и указке западных спецслужб, разжигающих новый костер гражданской войны в регионе", — цитирует Железняка его пресс-служба.
"Этот возмутительный акт агрессии в отношении полномочного представителя Сербского руководства требует жесткой реакции международного сообщества и предметного расследования, чтобы вытащить на свет преступные связи западных политиков и секретных служб с вооруженными косовскими албанцами, замешанными в многочисленных преступлениях", — заявил политик.
Депутат полагает, что в нынешних условиях подписание «юридически обязывающего соглашения» с Приштиной, которое ультимативно требуют от Белграда США и ЕС, будет фактически означать сдачу Сербией собственной территории и начало в Косово нового этапа гонений на косовских сербов.
"Мы уже имеем безрезультативный и контрпродуктивный пример Брюссельского соглашения. За пять лет, прошедших с его подписания, руководство ЕС продемонстрировало полную несостоятельность и неспособность к мирному урегулированию косовского кризиса", — подчеркнул Железняк.
По мнению парламентария, необходимо как можно быстрее отойти от иллюзий возможности принятия неких «скорых компромиссных решений по Косово» в качестве очередного «жертвенного шага» на пути интеграции Сербии в ЕС.
"Сербским интересам в Косово и Метохии необходим статус «долгосрочного замороженного конфликта» и надзор на уровне Совбеза ООН, где Россия сможет должным образом оказать политическую, дипломатическую и иную необходимую поддержку нашему стратегическому союзнику — Сербии, ее безопасности и территориальной целостности. Только консолидация сербского общества и наше эффективное стратегическое взаимодействие отрезвит воспаленные от «дурмана американской всесильности» умы деструктивных сил в Косово, предотвратит разрастание конфликта и даст подлинные гарантии безопасности сербскому населению в регионе", — заключил Железняк.
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