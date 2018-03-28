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Пассажир набросился на стюарда после пьяного дебоша по пути в Анталию
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пассажир набросился на стюарда после пьяного дебоша по пути в Анталию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью. Незадолго до посадки он принялся оскорблять сидевших рядом женщин и детей, а затем ударил попытавшегося его утихомирить бортпроводника. В итоге скрутили хулигана другие пассажиры, которые передали его турецким стражам порядка.
"Он пил всю дорогу водку из дьюти-фри, а когда она закончилась, то начал нападать на детей и женщин. Всё началось за 20 минут до посадки, когда нельзя вставать с кресел, а пришлось не просто вставать, а бегать от него по салону", — рассказала E1.ru летевшая тем же рейсом №5865 авиакомпании «Россия» Валентина.
По ее словам, мужчина угрожал взорвать самолёт и расстрелять неугодных попутчиков, пропуская мимо ушей просьбы держать себя в руках. Подошедшему бортпроводнику он посоветовал убираться подальше и попытался его оттолкнуть. Немногим позже дебошир нанес удар ногой своему обидчику, но на этом терпение пассажиров лопнуло, и буяна скрутили.
После приземления его доставили в участок, куда спустя пару часов вызвали и встречавшего туристов гида. «Он вернулся оттуда через 20 минут с раненой рукой, говорит, что подрался с задержанным», — рассказала "Вечернему Екатеринбургу" еще одна пассажирка.
О дальнейшей судьбе мужчины ничего неизвестно, вероятнее всего, он ближайшим рейсом будет отправлен на родину.
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