«Он пил всю дорогу, а потом стал нападать»: в самолёте Екатеринбург — Анталья скрутили дебошира

Пассажиры рейса № 5865, который утром вылетел из Екатеринбурга Анталью , надолго запомнят этот полёт. Сначала всё шло более или менее спокойно, но в последние 20 минут на борту началось безумие. Как рассказала E1.RU пассажирка рейса Валентина, пьяный мужчина стал бросаться на других пассажиров.

— Он пил всю дорогу водку из дьюти-фри, а когда она закончилась, то начал нападать на детей и женщин, — рассказала екатеринбурженка. — Всё началось за 20 минут до посадки, когда нельзя вставать с кресел, а пришлось не просто вставать, а бегать от него по салону. Больше всего досталось сотруднику экипажа авиакомпании «Россия» , он сдерживал дебошира после того, как наши мужья его уложили. Дебошир угрожал и довёл четырёх девушек и одного ребёнка до слёз и паники.

Неадекватного пассажира сняли на видео. На кадрах видно, как он пинает бортпроводника, матерится и кричит.

По словам Валентины, мужчина грозился ударить и кричал, что взорвёт самолёт или расстреляет пассажиров. Когда борт сел, пассажиры и экипаж вывели буйного мужчину из салона.

— Его задержали на время, пока мы проходили паспортный контроль, а потом отпустили. На территории Антальи ему, увы, ничего не предъявили, — сказала Валентина. — Мы написали заявление от лица пассажиров и авиакомпании, в России бортпроводники будут передавать дело в нашу местную полицию, так как этот дебошир ударил кулаком в глаз бортпроводника до синяка.

Мы запросили комментарий в пресс-центре авиакомпании «Россия».

Недавно мы рассказывали, как в самолёте, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск 26 февраля, авиадебошира пришлось примотать скотчем к креслу. Иначе утихомирить его не получалось. По прилёту мужчину арестовали на 12 суток.