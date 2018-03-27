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«Он пил всю дорогу, а потом стал нападать»: в самолёте Екатеринбург — Анталья скрутили дебошира
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«Он пил всю дорогу, а потом стал нападать»: в самолёте Екатеринбург — Анталья скрутили дебошира 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Пассажиры рейса № 5865, который утром вылетел из Екатеринбурга в Анталью, надолго запомнят этот полёт. Сначала всё шло более или менее спокойно, но в последние 20 минут на борту началось безумие. Как рассказала E1.RU пассажирка рейса Валентина, пьяный мужчина стал бросаться на других пассажиров.
— Он пил всю дорогу водку из дьюти-фри, а когда она закончилась, то начал нападать на детей и женщин, — рассказала екатеринбурженка. — Всё началось за 20 минут до посадки, когда нельзя вставать с кресел, а пришлось не просто вставать, а бегать от него по салону. Больше всего досталось сотруднику экипажа авиакомпании «Россия», он сдерживал дебошира после того, как наши мужья его уложили. Дебошир угрожал и довёл четырёх девушек и одного ребёнка до слёз и паники.
Неадекватного пассажира сняли на видео. На кадрах видно, как он пинает бортпроводника, матерится и кричит.
По словам Валентины, мужчина грозился ударить и кричал, что взорвёт самолёт или расстреляет пассажиров. Когда борт сел, пассажиры и экипаж вывели буйного мужчину из салона.
— Его задержали на время, пока мы проходили паспортный контроль, а потом отпустили. На территории Антальи ему, увы, ничего не предъявили, — сказала Валентина. — Мы написали заявление от лица пассажиров и авиакомпании, в России бортпроводники будут передавать дело в нашу местную полицию, так как этот дебошир ударил кулаком в глаз бортпроводника до синяка.
Мы запросили комментарий в пресс-центре авиакомпании «Россия».
Недавно мы рассказывали, как в самолёте, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск 26 февраля, авиадебошира пришлось примотать скотчем к креслу. Иначе утихомирить его не получалось. По прилёту мужчину арестовали на 12 суток.
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