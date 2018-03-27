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Апрель: идеальное время для любителей позагорать
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Апрель: идеальное время для любителей позагорать 

Мир24 25 минут назад
Уровень ультрафиолетового излучения Солнца будет минимальным в течение апреля, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
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