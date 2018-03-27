Апрель: идеальное время для любителей позагорать

Уровень ультрафиолетового излучения Солнца будет минимальным в течение апреля, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).